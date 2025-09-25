Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Логистические хабы значительно усиливают привлекательность Среднего коридора

Экономика Материалы 25 сентября 2025 14:20 (UTC +04:00)
Логистические хабы значительно усиливают привлекательность Среднего коридора
Фото: Сайт Всемирного банка

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Логистические хабы значительно усиливают привлекательность Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор департамента международных перевозок Абшеронского логистического центра Ниджат Аскеров на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

По его словам, как полноценные центры предоставления услуг с добавленной стоимостью они способствуют развитию Среднего коридора.

"Речь идёт о комплексном наборе современных услуг: консолидация, упаковка и перепаковка, маркировка, деконсолидация, лёгкое производство, а также возможность хранения продукции непосредственно в терминалах и хабах региона", - сказал Аскеров.

По его словам, хабы в Среднем коридоре не только облегчают торговлю, но и активно её формируют, привлекая больше грузов и партнёров в регион.

Лента

Лента новостей

Читать все новости