Специальная акция со скидкой для новых абонентов от «CityNet»

Ведущий интернет-провайдер страны «CityNet» запускает специальную акцию со скидкой для новых абонентов. В рамках акции пользователи, оформившие подписку через сайт www.citynet.az, смогут воспользоваться скидкой 25% в течение первых трёх месяцев. Например, новые абоненты «CityNet» могут подключиться к высокоскоростному тарифу «Fiber100», заплатив всего 18,75 AZN в месяц вместо 25 AZN.

Стоит отметить, что помимо высокоскоростного интернета, «CityNet» предлагает эксклюзивные телевизионные сервисы. С помощью «CityNet TV» пользователи могут смотреть популярные каналы, такие как «Digiturk», «BluTV», «Setanta Sports», «Dizi Channel» и «FilmBox», а также с лёгкостью использовать приложения «YouTube», «Netflix», «Amazon Prime» и «Spotify».

Ознакомиться с тарифами, предлагаемыми в рамках акции, и для подключения можете перейти на сайт www.citynet.az или обратиться в службу поддержки «CityNet» по номеру *1177 для получения подробной информации.

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана «CityNet», (торговая марка принадлежит ООО «Uninet»), предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. «CityNet» имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО «Uninet» входит в состав «Azerconnect Group», которая является частью «NEQSOL Holding» — группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.