Кыргызстан нацелен на активное взаимодействие с ООН в решении актуальных глобальных вызовов - Садыр Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24 сентября провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Trend.

Перед началом встречи президент Кыргызстана оставил запись в Книге почетных посетителей ООН.

Сообщается, что Антониу Гутерриш выразил удовлетворение по поводу встречи и отметил стремительное развитие Кыргызстана, подчеркнув роль страны в обеспечении мира и стабильности в Центральной Азии.

"В свою очередь, Президент Садыр Жапаров поздравил Генерального секретаря и сотрудников Организации с 80-летием со дня ее основания.

Он подчеркнул, что Кыргызстан, как полноправный член ООН, неизменно привержен целям и принципам, закрепленным в Уставе, и нацелен на активное взаимодействие с мировым сообществом в решении актуальных глобальных вызовов – изменения климата, бедности, конфликтов и неравенства.

Кроме того, Президент пригласил Антониу Гутерриша принять участие в саммите «ШОС+», который состоится осенью 2026 года в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в ШОС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный секретарь ООН поблагодарил за приглашение и выразил готовность принять участие в указанном мероприятии.

Также говорится, что в завершение стороны подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление партнерства, совместные усилия в деле обеспечения мира, стабильности, устойчивого развития и защиты прав человека.