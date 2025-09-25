Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг (ВИДЕО)

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:28 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Марьяна Ахмедова
БАКУ/Trend/ - Недавно два ведущих международных рейтинговых агентства - Moody’s и Fitch - повысили рейтинг Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что это подтверждает уровень экономической устойчивости, сильной фискальной дисциплины и благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. «Наш внешний долг составляет всего 6,5 процента ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире. Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг», - добавил Президент.

