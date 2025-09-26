В Баку проходит 2-й день Недели зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В Баку проходит 2-й день Недели зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии (Azerbaijan & Central Asia Green Energy Week 2025).

Как сообщает в пятницу Trend, на мероприятии выступают заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики Рена Гумбатова, заместитель руководителя департамента энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели, Инвестиционный менеджер по инфраструктуре в Европе и Южном Кавказе IFC Вячеслав Гордиенко а также другие представители энергетических компаний.

В рамках мероприятия обсуждаются такие темы, как перспективы развития водородной энергетики в Азербайджане, развитие ветроэнергетики: инновационные решения производителей турбин, роль IFC как партнёра: от создания проекта до долгосрочного финансирования.

Выступая на мероприятии, заместитель руководителя департамента по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели заявил, что Грузия и Азербайджан разрабатывают идеи и механизмы поставок и транзита "зелёного" водорода.

"Сотрудничество Грузии с соседними странами в рамках проектов "зелёного энергетического коридора" направлено на выработку идей по поставкам, транзиту и экспорту зелёного водорода в Европу", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что некоторые проекты были временно отложены по объективным причинам, работа по данному направлению продолжается.

"Совместно с Азербайджаном у нас есть инициатива под названием “Зелёный энергетический коридор”. В её рамках мы разрабатываем идеи и механизмы поставок и транзита "зелёного" водорода — как по трубопроводам, так и морским путём в Румынию и далее в Европу. Мы уже определили ряд возможных маршрутов, часть из которых выглядит достаточно реалистично", - отметил Церетели.

Он добавил, что рабочие группы по этому направлению собираются регулярно, и выразил надежду, что предпринимаемые усилия принесут конкретные результаты в ближайшем будущем.

Новость обновляется