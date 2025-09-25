БТД и региональные проекты усиливают энергетическую независимость Каспийского региона - Thompson Reuters

БАКУ /Trend/ - Транзитный узел крупнейших поставщиков углеводородов на Каспии будет развиваться и обретать большую независимость по мере расширения своих транзитных возможностей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный редактор новостей товарных рынков и энергетики московского бюро Thompson Reuters Александр Ершов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

По его словам, в Каспийском регионе наблюдается устойчивое и независимое развитие. Одним из ярких примеров является крупнейший трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) который функционирует независимо от российских ресурсов.

Ершов отметил, что БТД - это крупная и самостоятельная структура, хорошо интегрированная в региональные поставки нефти. "Помимо БТД, стоит отметить развитие в различных диверсифицированных направлениях. Это газовые поставки — например, недавние поставки из Азербайджана в Сирию, розничные сети SOCAR в разных странах, а также контакты с Ираном".

Ершов отметил, что важным элементом является проект Коридор Юг–Юг, который делает региональных поставщиков более независимыми.