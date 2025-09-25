Награждены военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждена медалью "За военные заслуги".

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить медалью «За военные заслуги» следующих военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики:

Мамедзаде Кянана Кямиль оглу – полковник-лейтенанта

Саныева Халида Бахман оглу – полковник-лейтенанта

Шахмалиева Вагифа Шаиг оглу – полковник-лейтенанта

Агаева Вюсала Мирзага оглу – капитана

Мовламова Физули Салех оглу – капитана

Мусаева Мирвахида Миралем оглу – капитана

Шалиева Шахина Эльдар оглу – капитана

Алиеву Масуму Теймур гызы – старшего лейтенанта", - говорится в распоряжении.