Награждены военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждена медалью "За военные заслуги".
Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить медалью «За военные заслуги» следующих военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики:
Мамедзаде Кянана Кямиль оглу – полковник-лейтенанта
Саныева Халида Бахман оглу – полковник-лейтенанта
Шахмалиева Вагифа Шаиг оглу – полковник-лейтенанта
Агаева Вюсала Мирзага оглу – капитана
Мовламова Физули Салех оглу – капитана
Мусаева Мирвахида Миралем оглу – капитана
Шалиева Шахина Эльдар оглу – капитана
Алиеву Масуму Теймур гызы – старшего лейтенанта", - говорится в распоряжении.