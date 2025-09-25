Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В bp подчеркнули значимость сотрудничества с Азербайджаном для "зеленой" трансформации

Экономика Материалы 25 сентября 2025 11:50 (UTC +04:00)
В bp подчеркнули значимость сотрудничества с Азербайджаном для "зеленой" трансформации

Читайте Trend в

Айгюн Балиярли
Айгюн Балиярли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Великобритания остается одним из ближайших партнеров Азербайджана в привлечении инвестиций, стимулировании экономического роста и обеспечении устойчивого развития.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"Мы гордимся нашей 30-летней историей работы в Азербайджане. Но с не меньшей уверенностью смотрим в будущее - на следующие 30 лет. Наш фокус направлен не только на успешную реализацию текущих нефтегазовых проектов, но и на создание новых возможностей в области возобновляемой энергетики, "зелёной" трансформации и энергетического перехода", - подчеркнул он.

Асланбейли отметил, что партнерство bp с Азербайджаном стало важной частью британской идентичности в стране.

"Для нас это честь быть частью этого пути. Мы с гордостью продолжаем вносить вклад в укрепление азербайджано-британских отношений. Особенно вдохновляет растущий интерес молодежи Азербайджана к "зеленой" энергетике и устойчивому развитию. Это путь в будущее, которое будет чище, безопаснее и надежнее", - добавил представитель bp.

Лента

Лента новостей

Читать все новости