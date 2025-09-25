Всемирный банк рассматривает проекты по модернизации системы распределения энергии в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ – Всемирный банк рассматривает проекты по модернизации системы распределения энергии в Азербайджане.

Об этом сказал в четверг Trend старший специалист Группы Всемирного банка по энергетике Флориан Китт в кулуарах "Недели зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

"Рассматриваются проекты по усилению системы распределения энергии, значительная часть которой была построена ещё в советский период и нуждается в масштабных инвестициях", - сказал он.

По его словам, с учётом растущего числа электромобилей и малых распределённых источников энергии модернизация сети необходима для стабильного приёма переменных нагрузок и надёжной поставки электроэнергии.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведётся совместная работа с государственной компанией "Азерэнержи" над расширением сети передачи электроэнергии, в частности над проектом подстанции Наваи (500/330 кВ) и сопутствующей высоковольтной инфраструктуры. Этот проект остаётся одним из приоритетных направлений на ближайшие годы.

"Азерэнержи" – высококомпетентная компания с богатым опытом строительства, и мы активно обмениваемся опытом", - отметил представитель банка.

Китт также сказал, что Всемирный банк намерен активизировать сотрудничество с правительством Азербайджана и агентствами, ответственными за развитие возобновляемой энергетики: "В числе перспективных направлений – развитие геотермальной энергетики, по которой ранее уже была представлена совместная исследовательская работа и обсуждаются возможные пилотные проекты".