Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)

Азербайджан Материалы 25 сентября 2025 23:33 (UTC +04:00)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Бахрейна доктором Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни на полях «высокой недели» 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, а также региональные и международные процессы.

По итогам встречи министры подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов».

Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости