Азербайджан и Бахрейн подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Бахрейна доктором Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни на полях «высокой недели» 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, а также региональные и международные процессы.

По итогам встречи министры подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов».