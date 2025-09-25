Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:21 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Марьяна Ахмедова
БАКУ/Trend/ -Энергетическая безопасность неразрывно связана с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием. Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении этих целей на глобальном уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов», - подчеркнул глава государства.

