Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Нью-Йорке с супругом Президента Словении Алешем Мусаром

БАКУ /Trend/ - 25 сентября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на основании обращения противоположной стороны встретилась в Нью-Йорке с супругом Президента Словении Алешем Мусаром.

Как сообщает Trend, на встрече Алеш Мусар проинформировал о деятельности гуманитарной некоммерческой организации «Повышение безопасности человека» (ITF), созданной правительством Республики Словения в 1998 году для поддержки жертв мин.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева привлекла внимание к минной проблеме, с которой столкнулась наша страна. Она отметила, что мины создают серьезные препятствия широкомасштабным строительно-восстановительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края в рамках Программы «Великое возвращение». Было сообщено, что несмотря на это, Азербайджан осуществляет широкомасштабную гуманитарную деятельность по разминированию и оказывает поддержку пострадавшим от мин, проводит просветительскую работу, связанную с опасностью, которую представляют неразорвавшиеся боеприпасы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проблеме дефицита воды в мире, снижении уровня воды в Каспийском море, была затронута важность проводимого в Словении Бледского водного форума.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Словенией в этих сферах.