Проходит второй день 1-го Азербайджано-британского политического диалога в Университете АDА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 сентября в Университете АDА проходит второй день 1-го Азербайджано-британского политического диалога, организованного Институтом развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD).

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятие, которое проходит при партнерстве Британо-азербайджанской торговой палаты и компании bp, посвящено вопросам двусторонних отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством в меняющемся глобальном порядке, региональной безопасности на Южном Кавказе, сотрудничеству, приоритетам внешней политики, энергетическому сотрудничеству, общественной дипломатии через образование, науку и инновации. Диалог будет способствовать взаимопониманию и практическому сотрудничеству по региональным и глобальным вызовам.

Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов рассказал о развитии энергетического потенциала страны. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает надежно обеспечивать поставки природного газа в 14 стран Европы и за ее пределами. По его словам, текущая динамика демонстрирует высокий экспортный потенциал Азербайджана не только в Европе, но и за ее пределами.

"Особое значение приобретает Ближний Восток и Турция, которая может выступать в роли стратегического энергетического хаба. Речь идет не только о поставках природного газа, но и о развитии маршрутов доставки чистой энергии в Европу и на Ближний Восток. При этом важно учитывать возможности внедрения передовых технологий, включая вакуумные энергетические решения, например в Саудовской Аравии, которые могут стать драйвером проектов в сфере "зеленой" энергетики", - отметил замминистра.

Старший директор по взаимодействию с государственными органами bp Эндрю Меннер отметил, что за последние 15 лет более 250 британских компаний заключили контракты с bp в Азербайджане, что принесло свыше 8,5 миллиарда фунтов стерлингов.

По его словам, потенциал партнерства между Азербайджаном и Великобританией выходит далеко за рамки энергетики. "Подход британского правительства традиционно делает акцент на роли страны как магнита для энергетических компаний. Однако сотрудничество может охватывать и другие сектора. Уже сам факт проведения этого диалога является серьёзным шагом вперед".

Новость обновляется