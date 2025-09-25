Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с PowerChina в применении современных технологий (ФОТО)

Экономика Материалы 25 сентября 2025 20:56 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провёл встречу с председателем компании PowerChina Resources Ltd. Чжун Хайсяном, сообщает в четверг Trend.

"Во время встречи с председателем PowerChina Resources Ltd. Чжун Хайсяном мы обсудили перспективы сотрудничества в применении современных технологий и внедрении инновационных решений", - написал М.Джаббаров в соцсети X.

Стороны также рассмотрели возможности диверсификации совместной деятельности, инвестиций в возобновляемую энергетику, расширения экспортного потенциала, а также реализации проектов по эффективному управлению водными ресурсами на основе моделей государственно-частного партнёрства (ГЧП).

