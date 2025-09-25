Азербайджан рассматривается как перспективный рынок для систем накопления энергии - китайская компания

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривается как один из перспективных рынков для систем накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS).

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный менеджер китайской компании GoodWe в Турции и Центральной Азии Энгель Тастан на мероприятии "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в Баку.

По его словам, прежде чем принять решение об инвестировании в BESS, инвесторам следует в первую очередь обратить внимание на стабильность электросети, ее пропускную способность и поддержку государственного регулирования в области солнечной и ветровой энергетики.

"Высокий уровень производства и стабильная работа сети - это один из важных факторов, положительно влияющих на решение инвесторов. Каждый инвестор оценивает состояние электросети, ее пропускную способность и уровень нагрузки в стране, прежде чем предпринять инвестиционный шаг", - отметил он.

Представитель компании подчеркнул, что Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития аккумуляторных систем накопления энергии.

"Однако на начальном этапе правительство должно обеспечить правовую и институциональную поддержку реализации проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Наиболее правильным подходом для правительства является проведение обсуждений с экспертами, имеющими международный опыт в этой области. На основе опыта, накопленного на различных рынках, можно определить наиболее эффективные правила, которые позволят завоевать доверие инвесторов.

После запуска и стабилизации проектов в области солнечной и ветровой энергетики можно будет использовать BESS для балансировки сети и других потребностей рынка", добавил Энгель Тастан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!