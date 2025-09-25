MABUX о причине роста стоимости бункерного топлива

БАКУ /Trend/ - Стоимость бункерного топлива будет расти в связи с подорожанием квот на выбросы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Marine Bunker Exchange (MABUX) Сергей Иванов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

Иванов подчеркнул, что в Европе с 1 января 2024 года введена система торговли выбросами, согласно которой владельцы судов и операторы обязаны приобретать квоты на выбросы углекислого газа. Первый дедлайн по оплате квот за 2024 год для судовладельцев и операторов наступает в октябре текущего года.

По его словам, рост квот на выбросы приведет к постепенному удорожанию. Так, в 2025-м году цена бункерного топлива вырастет на 17 процентов, а в 2026 году — на 22 процентов по сравнению с обычной стоимостью.

Согласно прогнозам, к 2036 году цена морского газойля приблизится к 1,200 доллара за тонну, а низкосернистого мазута — почти к 1 000 долларов за тонну.