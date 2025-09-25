RV-Oil&Gas поделился ожиданиями от свободного ценообразования на топливо в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что свободное ценообразование на топливо в Казахстане поможет сократить нелегальный отток горюче-смазочных материалов (ГСМ) из страны, стабилизировать рынки поставок и сократить дефицит.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор казахстанской компании RV-Oil&Gas Расул Абдухалилов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"Также это создаст дополнительный стимул для развития биржевой торговли и расширения сети автомобиильных заправочных станций в отдалённых регионах. Что касается влияния на региональный рынок, ожидается, что отмена регулирования приведёт к постепенному выравниванию цен с соседними странами", — сказал он.

По его словам, в приграничных регионах это создаст больше возможностей для рыночного арбитража. Регионы, находящиеся рядом с российскими нефтеперерабатывающий заводами, будут рассматривать их в качестве поставщиков, и наоборот.

"Таким образом можно прогнозировать перераспределение потоков по системе замещения: например, ГСМ из России будет поступать на север Казахстана, а топливо из Казахстана — экспортироваться в страны Центральной Азии. Это позволит снизить логистические затраты и, как следствие, оптовые и розничные цены в Центральной Азии", - сказал Абдухалилов.

Он отметил, что в Казахстане регулирование цен на бензин и дизель было отменено в феврале этого года. Для страны это важный шаг на пути к рыночным реформам. При этом в настоящий момент в Казахстане цены на топливо остаются самыми низкими по сравнению с соседними странами, что создаёт ряд проблем, включая нелегальный вывоз топлива.