В Азербайджане оценена себестоимость "зеленого" водорода

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане себестоимость "зеленого" водорода (LCOE — Levelized Cost of Energy) оценена примерно в 3 евро за килограмм.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова на конференции «Неделя зеленой энергии Азербайджана и Центральной Азии» в Баку.

По её словам, исследование экономики водорода проводилось при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках годового проекта с Worley Consulting Group. Полный отчёт пока не опубликован, однако его краткая версия размещена на сайте агентства.

«Исследование показало, что себестоимость "зеленого" водорода составляет около 3 евро за килограмм, что выглядит достаточно конкурентоспособным. Однако результаты пока не являются окончательными — необходимо получить ясное понимание по всем ресурсам. Анализ также показал, что "голубой" водород может быть несколько дешевле, но в Европе пока не сформированы соответствующие регуляторные нормы», — отметила Гумбатова.

Заместитель директора подчеркнула, что Азербайджан уже давно является производителем водорода:

«Как страна с развитой нефтегазовой промышленностью, мы хорошо знакомы с производством «серого» водорода и правилами безопасности. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования по технологиям улавливания и хранения углерода (CCS) или его улавливания, использования и хранения (CCUS). Для этого у Азербайджана есть хорошая база — истощённые месторождения можно использовать аналогично опыту Норвегии, а существующие трубопроводы могут быть модернизированы для хранения углерода».

Она также отметила, что с учётом целей декарбонизации в Европе, там рассматривается применение всех инновационных технологий, включая обязательное использование CCS/CCUS для нефтегазовых компаний. В Азербайджане, как в развивающейся нефтегазовой стране с доступным природным газом, важно учитывать социальные влияния, интересы государства и другие факторы.

В исследовании также затрагивались вопросы водных ресурсов.

«В Азербайджане существуют проблемы с водой. Исходя из результатов исследования, для производства водорода можно использовать воду Каспийского моря - она полусолёная и требует очистки, что увеличивает затраты. Кроме того, сброс отходов в Каспий может создать экологические проблемы, поскольку уровень моря снижается, что негативно сказывается на биоразнообразии. Поэтому необходимо действовать очень осторожно», - подчеркнула Гумбатова.