Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне. Мы оказываем помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, конфликтов и кризисов в сфере здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В рамках ответных мер на пандемию COVID-19 Азербайджан пожертвовал и профинансировал закупку защитного оборудования, медицинских приборов, вакцин для более чем 80 стран», - подчеркнул глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости