Названы объемы экспорта дизтоплива завода Uzbekistan GTL через Средний коридор

БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 годах завод Uzbekistan GTL экспортировал около 300 тысяч тонн дизельного топлива, из которых 200 тысяч тонн были поставлены в европейские страны через Средний коридор.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал специалист отдела сбыта Uzbekistan GTL Бахтияр Айбергенов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"Благодаря достигнутым между Азербайджаном и Узбекистаном соглашениям, было разрешено использование Среднего коридора, и наш завод Uzbekistan GTL начал экспортировать дизельное топливо в страны Европы и США через Средний коридор", - сказал он.

Айбергенов отметил, что за отчётный период было экспортировано 200 тысяч тонн нафты. Объем экспорта завода за отчётный период принес выручку в размере 250 миллионов долларов США.

Он также добавил, что на момент запуска производства на заводе Uzbekistan GTL стоимость дизельного топлива на местном рынке составляла 1450-1500 долларов за тонну. После ввода в эксплуатацию второй нитки и полного запуска завода цена начала снижаться. При этом снижение произошло не за счёт государственного регулирования, а естественным образом - в соответствии с рыночными законами. Сегодня стоимость дизельного топлива составляет порядка 920-950 долларов за тонну.