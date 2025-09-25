Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Азербайджан делает решительные шаги в развитии зеленой энергетики - специалист Всемирного банка

Зеленая экономика Материалы 25 сентября 2025 09:32 (UTC +04:00)
Азербайджан делает решительные шаги в развитии зеленой энергетики - специалист Всемирного банка

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан демонстрирует стремительный переход от традиционного нефтегазового сектора к использованию возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка Флориан Китт на «Неделе зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии» в Баку.

"Страна уже ввела в эксплуатацию солнечные и ветровые электростанции и в перспективе планирует экспортировать "зеленую" энергию в Европу", - добавил он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости