В Торонто почтили память шехидов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В одном из престижных высших учебных заведений Канады - университете Торонто - состоялось мероприятие, посвященное 5-й годовщине Дня памяти - 27 сентября. Организатором выступил Азербайджанский центр искусства и культуры "Вэтэн".

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В церемонии приняли участие временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Вусал Сулейманов, генеральный консул Турции в Торонто Джан Йолдаш, генеральный консул Пакистана в Торонто Халил Ахмед Баджва, бывший советник Постоянного представительства Азербайджана при ООН, историк Ильгар Мамедов, руководитель Центра "Вэтэн" и Дома Азербайджана в Канаде Лалин Гасанова, а также представители азербайджанской диаспоры в Канаде.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за Родину.

В выступлениях гостей была подчеркнута историческая значимость Дня памяти. Отмечалось, что в этот день началась 44-дневная война, в ходе которой славная азербайджанская армия под решительным руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала Великую Победу. Отмечалось, что соотечественники в разных странах мира чтят героизм и бессмертный подвиг наших шехидов.

В презентации американского музыканта, президента Американского общества мугама Джеффри Вербока был показан документальный фильм "Шуша». Кроме того, он исполнил на кяманче образцы азербайджанского мугама.

В завершение мероприятия была представлена художественная композиция, подготовленная школьниками и молодежью, обучающимися в воскресной школе "Мой Азербайджан", действующей при Доме Азербайджана в Канаде.

