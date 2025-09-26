Назван объем потребленного газа в Иране

БАКУ /Trend/ - За прошлую иранскую неделю (13-19 сентября 2025 г.) потребление газа в Иране составило 4,4 млрд кубометров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.

Согласно информации, на прошлой неделе на тепловых электростанциях было израсходовано около 1,96 миллиарда кубометров газа.

На прошлой неделе потребление газа на промышленных предприятиях составило 1,18 млрд кубометров, в жилых зданиях, объектах общественного питания и торговли, малых промышленных предприятиях - 1,26 млрд кубометров.

День ТЭС (млн куб.м) Большие заводы (млн куб.м) Жилые здания, объекты общепита, торговли, малые предприятия (млн куб.м) Итого (млн куб.м) 13 сентября 298 168 173 639 14 сентября 301 168 178 647 15 сентября 284 167 183 634 16 сентября 268 166 190 624 17 сентября 268 171 186 625 18 сентября 266 170 187 623 19 сентября 271 172 166 610 Итого (млрд куб.м) 1,96 1,18 1,26 4,4

Иран считается второй страной в мире по запасам газа, составляющим около 34 триллионов куб. м. В настоящее время в Иране разрабатываются 22 газовых месторождения. Ежедневно на своих месторождениях Иран добывает 1,07 млрд куб. м насыщенного газа.