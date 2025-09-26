Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван объем потребленного газа в Иране

Экономика Материалы 26 сентября 2025 08:35 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - За прошлую иранскую неделю (13-19 сентября 2025 г.) потребление газа в Иране составило 4,4 млрд кубометров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.

Согласно информации, на прошлой неделе на тепловых электростанциях было израсходовано около 1,96 миллиарда кубометров газа.

На прошлой неделе потребление газа на промышленных предприятиях составило 1,18 млрд кубометров, в жилых зданиях, объектах общественного питания и торговли, малых промышленных предприятиях - 1,26 млрд кубометров.

День

ТЭС (млн куб.м)

Большие заводы (млн куб.м)

Жилые здания, объекты общепита, торговли, малые предприятия (млн куб.м)

Итого (млн куб.м)

13 сентября

298

168

173

639

14 сентября

301

168

178

647

15 сентября

284

167

183

634

16 сентября

268

166

190

624

17 сентября

268

171

186

625

18 сентября

266

170

187

623

19 сентября

271

172

166

610

Итого (млрд куб.м)

1,96

1,18

1,26

4,4

Иран считается второй страной в мире по запасам газа, составляющим около 34 триллионов куб. м. В настоящее время в Иране разрабатываются 22 газовых месторождения. Ежедневно на своих месторождениях Иран добывает 1,07 млрд куб. м насыщенного газа.

