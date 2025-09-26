Назван объем потребленного газа в Иране

БАКУ /Trend/ - За прошлую иранскую неделю (13-19 сентября 2025 г.) потребление газа в Иране составило 4,4 млрд кубометров.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.
Согласно информации, на прошлой неделе на тепловых электростанциях было израсходовано около 1,96 миллиарда кубометров газа.
На прошлой неделе потребление газа на промышленных предприятиях составило 1,18 млрд кубометров, в жилых зданиях, объектах общественного питания и торговли, малых промышленных предприятиях - 1,26 млрд кубометров.
|
День
|
ТЭС (млн куб.м)
|
Большие заводы (млн куб.м)
|
Жилые здания, объекты общепита, торговли, малые предприятия (млн куб.м)
|
Итого (млн куб.м)
|
13 сентября
|
298
|
168
|
173
|
639
|
14 сентября
|
301
|
168
|
178
|
647
|
15 сентября
|
284
|
167
|
183
|
634
|
16 сентября
|
268
|
166
|
190
|
624
|
17 сентября
|
268
|
171
|
186
|
625
|
18 сентября
|
266
|
170
|
187
|
623
|
19 сентября
|
271
|
172
|
166
|
610
|
Итого (млрд куб.м)
|
1,96
|
1,18
|
1,26
|
4,4
Иран считается второй страной в мире по запасам газа, составляющим около 34 триллионов куб. м. В настоящее время в Иране разрабатываются 22 газовых месторождения. Ежедневно на своих месторождениях Иран добывает 1,07 млрд куб. м насыщенного газа.