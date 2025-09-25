Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Под председательством Джейхуна Байрамова состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел СВМДА (ФОТО)

Политика Материалы 25 сентября 2025 20:36 (UTC +04:00)
Под председательством Джейхуна Байрамова состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел СВМДА (ФОТО)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 25 сентября в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством Азербайджанской Республики состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе заседания министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители государств-членов СВМДА обсудили прогресс, достигнутый в период председательства Азербайджана в СВМДА с декабря 2024 года, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, выступая со вступительной речью в качестве председателя Совета министров иностранных дел СВМДА, подчеркнул стратегические приоритеты председательства в различных сферах, включая связи, цифровизацию и устойчивость.

В своем выступлении министр проинформировал об усилиях, направленных на институциональное развитие СВМДА и ее превращение в полноценную международную организацию, а также о достигнутом прогрессе.

В этом контексте были подчеркнуты начало работы Сети партнерства ведущих университетов СВМДА, являющейся платформой инновационного сотрудничества между высшими учебными заведениями государств-членов СВМДА, успешная организация в Азербайджане Делового совета и бизнес-форума СВМДА, а также 13-го Форума мозговых центров СВМДА.

Джейхун Байрамов также обратил внимание на важность основных инициатив Азербайджана, в том числе флагманской инициативы, такой как создание Совета женщин, и прогресса, достигнутого в учреждении Финансового саммита СВМДА. Было отмечено, что создание указанных новых консультативных органов усилит тематическое сотрудничество между государствами-членами.

С заявлениями выступили генеральный секретарь СВМДА и руководители делегаций государств-членов СВМДА. Докладчики высоко оценили образцовое лидерство председательства Азербайджана, его видение и приверженность укреплению СВМДА.

Государства-члены обратили внимание на усилия председательства в продвижении институционализации и ориентированного на результат взаимодействия в рамках СВМДА. Они выразили благодарность за инициативы, проявленные Азербайджаном в продвижении ключевых проектов, и заявили, что эти инициативы значительно повысят эффективность СВМДА как платформы для диалога, построения доверия и многостороннего сотрудничества по всей Азии.

Заседание завершилось принятием важных решений, в частности созданием двух новых консультативных органов – Финансового саммита и Совета женщин.

Совет министров также принял заявления по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Посредством этих заявлений государства-члены СВМДА почтили память тех, кто отдал свои жизни ради победы во Второй мировой войне, и подтвердили свою приверженность многосторонности. Они подчеркнули роль СВМДА как платформы для диалога, построения доверия и сотрудничества в продвижении мира, безопасности и устойчивого развития в Азии и за ее пределами. В заявлении Совета министров были высоко оценены усилия председательства Азербайджана в СВМДА.

Отметим, что Азербайджанская Республика, начиная с декабря 2024 года, председательствует в крупнейшей региональной платформе Азии СВМДА, членами которой являются 28 государств. Продолжая образцовое лидерство в различных многосторонних форматах, председательство Азербайджана в СВМДА под лозунгом "Более сильное СВМДА: связи, цифровизация и устойчивое развитие в Азии" объявило приоритетом содействие диалогу и сотрудничеству, ориентированному на результат, в регионе СВМДА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Под председательством Джейхуна Байрамова состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел СВМДА (ФОТО)
Под председательством Джейхуна Байрамова состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел СВМДА (ФОТО)
Под председательством Джейхуна Байрамова состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел СВМДА (ФОТО)
Под председательством Джейхуна Байрамова состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел СВМДА (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости