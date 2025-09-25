В первой половине 2025 года наблюдался спад спроса на бункерное топливо в Турции - MABUX

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2025 года в турецких портах наблюдался спад спроса на бункерное топливо.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Marine Bunker Exchange (MABUX) Сергей Иванов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

По словам Иванова, спрос на бункерное топливо в Турции упал на 16 процентов, в Нью-Йорке - на 12 процентов, в России - на 11 процентов, в Фуджейре - на 10 процентов, в Гибралтаре - на 3 процента.

При этом спрос на бункерное топливо вырос в Панаме на 22 процента, в Западной Африке - на 9 процентов, в Южной Африке - на 8 процентов, Лос-Анджелесе - на 4 процента.