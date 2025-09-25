Количество электромобилей в Азербайджане благодаря господдержке значительно возросло

БАКУ /Trend/ - За последние годы число гибридных и электрических автомобилей в Азербайджане увеличилось в 20–30 раз.

Как сообщает Trend, об этом заявила эксперт по устойчивым финансам IFC Лейла Гусейнли на мероприятии «Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии».

По ее словам, такой рост стал возможен благодаря налоговым и таможенным льготам, а также грамотному сочетанию государственных стимулов и частного финансирования.

Говоря о трансформации традиционного жилищного фонда в «зеленый», она сказала, что это требует значительных усилий и затрат для частного сектора и населения. Без реформ и стимулирующих мер со стороны государства этот процесс крайне затруднителен.

«Мы в IFC как глобальная институция видим разные подходы в разных регионах. Это могут быть как фискальные, так и нефискальные стимулы — налоговые льготы, субсидии по процентным ставкам или механизмы разделения рисков. Всё это помогает активнее внедрять сертификацию "зеленых" зданий, что приносит пользу всем участникам цепочки», — подчеркнула Л.Гусейнли.

Она отметила, что универсального рецепта для всех стран не существует — каждая страна должна формировать собственный набор инструментов, исходя из международного опыта.