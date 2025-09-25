Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Баку проходит конференция на тему "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика"

Экономика Материалы 25 сентября 2025 10:14 (UTC +04:00)
В Баку проходит конференция на тему "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика"

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит конференция на тему "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика".

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие организовано Confidence Information Services.

Планируется обсуждение следующих тем: "Макроэкономические и геополитические факторы, формирующие энергетический рынок Каспийского региона и Центральной Азии", "Состояние глобального бункерного рынка и перспективы его развития", "Индикаторы топливного рынка в Каспийском регионе и Центральной Азии: производство, направление поставок поставок и ценообразование в регионе", "Решающая роль Азербайджана в транспортировке нефти и газа через Средний коридор", "Либерализация топливного рынка Казахстана: вызовы и перспективы для Центральной Азии", и другие.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости