БАКУ /Trend/ - В Баку проходит конференция на тему "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика".

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие организовано Confidence Information Services.

Планируется обсуждение следующих тем: "Макроэкономические и геополитические факторы, формирующие энергетический рынок Каспийского региона и Центральной Азии", "Состояние глобального бункерного рынка и перспективы его развития", "Индикаторы топливного рынка в Каспийском регионе и Центральной Азии: производство, направление поставок поставок и ценообразование в регионе", "Решающая роль Азербайджана в транспортировке нефти и газа через Средний коридор", "Либерализация топливного рынка Казахстана: вызовы и перспективы для Центральной Азии", и другие.

