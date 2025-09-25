Рыночные реформы и отказ от субсидий станут ключом к "зелёному" переходу в Азербайджане - эксперт EU4Energy

БАКУ/Trend/ - Азербайджан движется к чистой энергетике через последовательные рыночные реформы, отмену субсидий и создание конкурентной среды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал эксперт по Азербайджану Программы ЕС по энергетике (EU4Energy) Международного энергетического агентства Парвиз Гарибзаде на мероприятии «Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии» в Баку.

По словам Гарибзаде, с 2016 года Азербайджан принял ряд стратегий и законодательных актов в энергетическом секторе, включая законы о теплоснабжении, газоснабжении и электроэнергетике. Закон «Об электроэнергетике» предусматривает трёхэтапное проведение рыночных реформ начиная с 2025 года.

«Первым шагом станет юридическое и управленческое разделение функций производства, передачи, распределения и продажи электроэнергии. Это ключевая мера, чтобы перейти к чистой энергетике», – отметил эксперт, подчеркнув важность устранения субсидий в секторе и стимулирования энергоэффективности.

Он добавил, что такие реформы помогут создать прозрачный и конкурентный рынок, что в перспективе обеспечит Азербайджану интеграцию с энергосистемами Грузии, Армении и выход на европейский рынок, а также позволит расширить сотрудничество со странами Центральной Азии.

Гарибзаде также подчеркнул необходимость привлечения инвестиций. По его словам, для этого необходимо активнее развивать механизмы заключения прямых договоров между компаниями и потребителями, а также внедрять финансовые инструменты поддержки активных потребителей и производителей возобновляемой энергии.

«Важно, чтобы малые и средние предприятия, а также физические лица имели доступ к льготным кредитам, подобно опыту Узбекистана. Это позволит ускорить переход к возобновляемым источникам энергии», – отметил он.