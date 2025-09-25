Беларусь очарована "певцом природы" Азербайджана - шёпот ветра, ароматы цветущих садов… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном художественном музее Беларуси состоялось торжественное открытие выставки "Саттар Бахлулзаде: творец невиданных миров". Экспозиция представлена произведениями выдающегося азербайджанского художника из коллекции Национального музея искусств Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

Выставка, организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры Беларуси, Национального музея искусств Азербайджана и Национального художественного музея Беларуси, знакомит публику с богатым творческим наследием Саттара Бахлулзаде - блестящего мастера пейзажной живописи, которого называют истинным "певцом природы".

Саттар Бахлулзаде, признанный мастер современной пейзажной живописи, своим творчеством превзошёл идеологические рамки эпохи, выбрав путь личной, неповторимой художественной свободы. Его полотна - это не просто пейзажи, это целые миры, в которых каждое дерево, каждая горная вершина, каждый лепесток цветка несёт дух родной земли. Зритель будто слышит шёпот ветра, ощущает ароматы цветущих садов и видит, как солнце играет на водной глади.

С приветственным словом выступили директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова и генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Анна Кононова.

Зрители получили возможность увидеть около 30 живописных и графических произведений художника (1909 - 1974), в которых с поэтической глубиной воплощены образы любимой родины мастера - её цветущие сады, величественные горы, гармония природы и её тонкие оттенки. Среди представленных работ – "В голубом небе", "Кавказская гармония", "Цветущая айва", "Романтические горы", "Бильгя", "Цветущий миндаль", "Тутовое дерево", "Гёйгёль", "Горы Шахнабада", "Гранаты и айва" и другие.

Особое место в экспозиции занимают произведения, вдохновлённые поэзией великого азербайджанского классика Мухаммеда Физули, в том числе портрет Меджнуна - символ страсти, страдания и возвышенной любви, воплощённый в характерной для художника философской манере.

Выставка "Саттар Бахлулзаде: творец невиданных миров" стала значимым событием культурной жизни Минска, позволив зрителям прикоснуться к уникальному художественному стилю мастера и открыть для себя мир, в котором реальность переплетается с поэтическим воображением. Это путешествие по внутреннему миру Мастера, возможность увидеть его видение родной земли, проникнуться любовью к природе и понять, почему его искусство стало источником вдохновения для многих поколений. Экспозиция будет открыта для посетителей до 24 ноября , приглашая каждого погрузиться в эти невиданные, но удивительно реальные миры, созданные кистью великого мастера.

