В Университете АDА состоялась церемония открытия первого Азербайджано-британского политического диалога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 сентября в Университете АDА состоялась церемония открытия 1-го Азербайджано-британского политического диалога, организованного Институтом развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD).

Как сообщает Trend, в мероприятии, проведенном при партнерстве Британо-азербайджанской торговой палаты и компании bp, приняли участие более 50 экспертов. Среди участников были члены парламента, высокопоставленные правительственные чиновники, исследователи из университетов и мозговых центров, представители СМИ и независимые эксперты.

Мероприятие, которое продлится два дня, посвящено вопросам двусторонних отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством в меняющемся глобальном порядке, региональной безопасности на Южном Кавказе, сотрудничеству, приоритетам внешней политики, энергетическому сотрудничеству, общественной дипломатии через образование, науку и инновации. Диалог будет способствовать взаимопониманию и практическому сотрудничеству по региональным и глобальным вызовам.

На церемонии открытия выступили проректор Университета АDА и депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, вице-президент компании bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

В первой панели программы, посвященной теме "Азербайджанско-британские двусторонние отношения и стратегическое партнерство в условиях меняющегося миропорядка", приняли участие член Палаты лордов британского парламента лорд Аамер Сарфраз, бывший депутат британского парламента Дэвид Дугуид, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов и Севиндж Фаталиева.

В первый день мероприятия участники, среди которых были председатель британской группы "Соглашений Авраама" сэр Лиам Фокс, профессор, член Корпорации лондонского Сити Эмма Эдхем, бывший депутат британского парламента и бывший министр иностранных дел Рехман Чишти, бывший депутат британского парламента доктор Мэтью Оффорд, отметили важность развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством, укрепления двусторонних отношений и изучения новых возможностей сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!