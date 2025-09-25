АГУНП включается в инновационные проекты по энергии и управлению водными ресурсами - ректор

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности реализует проекты в области возобновляемой энергии и управления водными ресурсами.

Как передает в четверг Trend, об этом на саммите университетов Евразии в Баку сообщил ректор университета Руфат Азизов.

"В сфере "зелёной" энергетики у нас уже есть успешные проекты, однако необходимо прилагать больше усилий для системного вовлечения студентов в этот процесс. В частности, мы работаем над проектами по крупным возобновляемым источникам энергии и их внедрению", - отметил он.

Азизов добавил, что недавно университет совместно с Агентством управления водными ресурсами запустил новый исследовательский проект.

"Сейчас ведется крупный исследовательский проект по переработке и управлению целостностью в нефтегазовой отрасли. Это важные инициативы, но нам необходимо укреплять доверие между академическим сообществом и университетом", - подчеркнул ректор.