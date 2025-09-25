Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 25 сентября 2025 20:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН рассказал о долгом пути Азербайджана к Победе и миру
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости. Сегодня же я буду говорить о нашем долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе освободительной войны мы положили конец оккупации и как политическими средствами обеспечили мир.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

