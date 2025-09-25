Президент Ильхам Алиев: Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией

БАКУ/Trend/ - 10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», - подчеркнул глава государства.