Президент Ильхам Алиев: Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:01 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Марьяна Ахмедова
БАКУ/Trend/ - 10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», - подчеркнул глава государства.

