Азербайджан и Великобритания могут создать цифровой коридор для поддержки МСП

БАКУ /Trend/ - Было бы целесообразно запустить программу поддержки малых и средних предприятий через цифровые каналы, создав двусторонний коридор, который объединял бы свободные экономические зоны Баку с лондонскими акселераторами, такими как White City Campus.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила генеральный директор Globe Legistarors и куратор Baku Climate Action Week Малини Мехра в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"Эти акселераторы являются эффективным инструментом для поддержки компаний с обеих сторон в установлении и развитии двустороннего бизнеса. Например, можно изначально поддержать выход на евразийский рынок 25 британских компаний в Азербайджан и аналогично - 25 азербайджанских компаний в Великобританию к 2027 году", - отметила она.

По ее словам, это также позволяет информировать компании о возможностях и сложностях создания бизнеса в другой стране. Государственные стимулы могут сопровождать компании на ранних этапах, предоставляя юридическую поддержку, консультации по открытию бизнеса, оформлению банковских счетов и другим ключевым вопросам.

"Еще одна инициатива - создание форума культурной и креативной дипломатии, который будет проходить поочередно в Лондоне и служить платформой для обмена между креативными индустриями двух стран", - добавила она.