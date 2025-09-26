Грузия и Азербайджан обмениваются идеями по укреплению электросетевой инфраструктуры (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Грузия и Азербайджан обмениваются идеями по укреплению электросетевой инфраструктуры.

Об этом сказал Trend заместитель руководителя департамента по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели в кулуарах "Недели зелёной энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Грузия активно сотрудничает с Азербайджаном в рамках инициативы "Зелёный энергетический коридор". Стороны обмениваются идеями не только по развитию "зелёного" водорода, но и по укреплению электросетевой инфраструктуры. Конечной целью проектов остаётся экспорт "зелёной" энергии в Европу через Грузию, при этом страна намерена выступать не только транзитёром, но и поставщиком собственной "зелёной" продукции", - сказал он.

О. Церетели также сообщил, что Грузия рассчитывает завершить разработку дорожной карты и плана действий по "зелёному" водороду к концу 2026 года.

По его словам, в 2019 году в Грузии был принят закон о возобновляемых источниках энергии, а в 2024-м – законы об энергоэффективности и энергоэффективности зданий.

"В том же году страна завершила подготовку проекта стратегии по "зелёному" водороду, однако документ пока не утверждён. В настоящее время при поддержке Азиатского банка развития разрабатываются дорожная карта и план действий, финализация которых ожидается к 2026 году", - добавил О.Церетели.

Он также подчеркнул, что реализация таких масштабных проектов требует финансовой поддержки со стороны международных институтов – Всемирного банка, Азиатского банка развития и других организаций.