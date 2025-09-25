Шушинский городской государственный заповедник частично перевел свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В соответствии с данным Указом информационные системы и ресурсы Шушинского городского государственного заповедника были переведены в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы учреждения были частично размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom».

Со стороны ООО «AzInTelecom» Шушинскому городскому государственному заповеднику предоставлены облачные услуги, включая виртуальный сервер – IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и резервное копирование – BaaS (Backup-as-a-Service).

Это позволило учреждению обеспечить высокую доступность своих критически важных информационных систем.

О «Правительственном облаке»

Проект «Правительственное облако» реализуется ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга. В рамках проекта осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Основной дата-центр в Баку и Резервный дата-центр в Евлахе. В результате миграции сокращаются ИТ-расходы учреждений, информационные системы аккумулируются внутри страны в едином центре, обеспечивается повышенный уровень информационной безопасности и круглосуточный (24/7) мониторинг.