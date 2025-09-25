В комплексе «Насими баглары» состоялась премьера балета «Сказание о Насими» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 сентября в рамках проходящего в комплексе «Насими баглары» в Шамахы III Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими состоялась художественная программа и премьера балета «Сказание о Насими» в новой постановке.

Как сообщает Trend, выступивший на мероприятии председатель Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Анар отметил особую роль Насими в развитии азербайджанской литературы и культуры. Он подчеркнул, что творчество поэта оказало огромное влияние как на обогащение нашего языка, так и на формирование духовных ценностей нашего народа.

Директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Народный артист Юсиф Эйвазов отметил особое значение фестиваля Насими в культурной жизни Шамахы. По его словам, фестиваль играет важную роль в сохранении наследия Насими и представлении творчества поэта в различных видах искусства.

Артист балета, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа в свою очередь сказал, что балет «Сказание о Насими» был специально подготовлен для того, чтобы донести до зрителя духовные и эстетические ценности творчества Насими. Он подчеркнул, что хореография и музыкальное решение в новой постановке балета позволяют выразить идеи поэта языком современного искусства.

Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Ф. Амирова под художественным руководством Руфата Халилзаде представил на сцене танец «Суфи».

Затем Заслуженная артистка Севда Алекберзаде исполнила песню «Мерхаба, хош гелдин».

Известный певец Чингиз Мустафаев исполнил композицию «Гафил, оян».

Народные артисты Алим Гасымов и Натиг Ширинов с его ритм-группой «Натиг», известная певица AISEL, Заслуженный артист Эльнур Микаилов (кяманча), симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Азербайджанская государственная хоровая капелла исполнили «Дёнмезем».

Одним из наиболее ожидаемых выступлений на фестивале стал показ балета «Сказание о Насими» в новой постановке.

Новая постановка бессмертного произведения великого композитора Фикрета Амирова осуществлена под руководством известного артиста балета, театрального режиссера и продюсера Андриса Лиепы. В ней задействована балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в сопровождении симфонического оркестра. Хореограф-постановщик балета – Патрик Де Бана, сотрудничавший с различными труппами стран мира.

Отметим, что балет «Сказание о Насими» Фикрета Амирова был написан в 1973 году. Автор либретто – писатель Анар. Премьера балета состоялась 23 сентября 1973 года. Это произведение завоевало огромную популярность среди зрителей и вскоре после премьеры, в 1974 году, было удостоено Государственной премии республики.

Следует отметить, что Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры в партнерстве с ИСЕСКО, посвящен творчеству Имадеддина Насими (1369 – 1417), одного из величайших поэтов и мыслителей Востока, и призван сохранить поэзию и искусство. Стихи гениального поэта не только являются великолепными образцами словесного искусства, но и благодаря своей смысловой нагрузке сохраняют свою актуальность и сегодня.