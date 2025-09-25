Когда в унисон звучит и азербайджанская, и турецкая душа… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечер в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева стал очередным ярким событием XVII Международного музыкального фестиваля, посвящённого 140-летию великого Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Концерт с символичным названием "Дружба" превратился в настоящую встречу культур, в которой в унисон звучала и азербайджанская, и турецкая душа.

За дирижёрским пультом - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев, под его руководством играл Государственный оркестр народных инструментов. Особое очарование вечеру придали солисты: народная артистка Азербайджана, пианистка Егяна Ахундова и мастер тара из Турции Эмре Эрйылмаз. Их вдохновенное исполнение сделало этот вечер одним из самых запоминающихся дней фестиваля.

Программа концерта строилась как музыкальный диалог двух народов. Вступление прозвучало в энергичном "Джанги" Узеира Гаджибейли. Затем Егяна Ахундова покорила зал исполнением концерта для фортепиано и оркестра народных инструментов в трёх частях, созданного Фикретом Амировым и Андреем Бабаевым.

Эмре Эрйылмаз, выйдя на сцену с таром, подарил публике премьеру - первую часть произведения "Тарзэн" Оркуна Зафера Озгелена. А финалом стали зажигательные произведения турецкого композитора Сади Ишилая – "Султаниегях сирто", "Кевсер-ханым" и "Нихавенд лонга", которые словно объединили восточные мелодии и танцевальный ритм в едином потоке.

Этот вечер стал не просто концертом, а музыкальным мостом, соединяющим два народа и дарящим слушателям ощущение настоящего братского единства.

