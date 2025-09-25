Азербайджан и Ангола подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Trend.

Стороны обсудили развитие азербайджано-ангольских отношений посредством политических консультаций, а также углубление сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Азербайджан подтвердил приверженность расширению партнерств по всему африканскому континенту.

По итогам встречи министры подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов».