Количество поездов China-Europe Railway Express, следующих через Азербайджан удвоится - посол

БАКУ /Trend/ – Показатель по количеству поездов China-Europe Railway Express, проходящих через территорию Азербайджана и Каспийское море, в этом году ожидается вдвое выше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на приёме в Баку.

По её словам, текущий год стал поистине плодотворным для китайско-азербайджанских отношений.

«В этом году Президент Ильхам Алиев дважды посетил Китай. Главы наших государств подписали Совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнёрства и достигли ряда важных соглашений по углублению сотрудничества в таких сферах, как инициатива “Один пояс, один путь”, зелёная энергетика и цифровая экономика. Для меня как посла Китая в Азербайджане большая честь быть свидетелем этих исторических моментов в развитии двусторонних отношений», – подчеркнула Лу Мэй.