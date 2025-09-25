Китайская компания может предложить Азербайджану роботизированные системы очистки в проектах солнечной энергетики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, известный как традиционный экспортер энергии, в настоящее время играет важную роль в переходе к "зеленой" энергетике и становится новым энергетическим хабом в Евразии.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор по глобальным продажам китайской компании Sol-Bright Каик Чао на мероприятии "Неделя зелёной энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в Баку.

Он отметил, что, по данным министерства энергетики Азербайджана, страна планирует развивать масштабные проекты в области ветро- и солнечной энергетики.

"Это выводит на первый план вопрос эффективного управления и использования чистой энергии. Эксперты отмечают, что одной из основных проблем в этой области является загрязнение солнечных панелей. Отсутствие регулярной и надлежащей очистки панелей серьезно снижает их мощность с течением лет. Традиционные методы очистки требуют наличия воды, грузовиков и рабочей силы", - сказал К.Чао.

По словам представителя компании, роботизированные системы очистки, внедренные в последние годы, вносят значительный вклад в решение этого вопроса.

"Такие технологии обеспечивают ежедневную или еженедельную очистку солнечных панелей, что увеличивает выработку энергии на 15–25%. Исследования показывают, что в некоторых проектах благодаря роботизированной очистке производительность увеличилась до 20%, а окупаемость инвестиций составила всего 1,5–2 года. По сравнению с традиционными методами очистки, роботизированные технологии снижают эксплуатационные расходы более чем на 90% и снижают риск повреждения панелей на 10–30%. Кроме того, эти решения создают преимущество с точки зрения безопасности за счет минимизации использования человеческих ресурсов", - отметил он.

К.Чао подчеркнул, что применение роботов в этой сфере уже было опробовано в таких странах, как Оман, ОАЭ и Индия, и дало успешные результаты.

"Например, в рамках проекта в Индии, несмотря на то, что территория расположения панелей не является пустынной, но там сухой климат и высокий уровень запыленности, благодаря использованию роботов был зафиксирован рост выработки на 12%.

По мнению экспертов, роботизированные системы очистки должны стать не дополнительным источником затрат в проектах солнечной энергетики, а стратегическим активом. Эти технологии, помимо сохранения качества и срока службы панелей, позволяют максимально увеличить производство энергии в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Представитель компании подчеркнул, что Азербайджан так же имеет высокий потенциал в этой области.

"Применение роботов в районах, где наблюдаются проблемы с накоплением, например, пыли на солнечных панелях, может продлить срок их службы и внести вклад в реализацию стратегии страны в области возобновляемых источников энергии", - сказал он.

