Президент Ильхам Алиев: Каспийское море стремительно мелеет и главная причина не в изменении климата (ВИДЕО)

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Каспийское море стремительно мелеет и главная причина не в изменении климата (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», - подчеркнул глава государства.

