В селе Забух Лачинского района сельхозземли будут переданы в пользование для посевов

БАКУ /Trend/ - С 25 сентября принимаются заявки на выделение сельскохозяйственных земель для возделывания в селе Забух Лачинского района.

Об этом Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Отмечается, что заявки принимаются через электронную сельскохозяйственную информационную систему (EKTIS) - сайт eagro.az. Прием заявок от жителей села Забух продлится до конца дня 25 октября.

Предоставление сельскохозяйственных земель для возделывания в селе Забух будет осуществляться в соответствии с "Правилами предоставления в аренду сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях Азербайджанской Республики жителям сел и поселков на льготных условиях", утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики № 236 от 27 ноября 2024 года и постановлением Кабинета министров № 544 от 26 декабря 2024 года.

Земельные участки представляют собой территории площадью не менее 5 га, расположенные вокруг села и подготовленные к возделыванию. Здесь планируется посадка пшеницы, ячменя, гороха, картофеля и других культур.

Следует отметить, что подписание договоров с заявителями, обучение и ознакомление с участками на месте пройдут в конце октября – начале ноября. Срок аренды земель под однолетние и кормовые культуры составит 2 года и будет продлеваться по результатам эксплуатации.

Процесс ввода земель в эксплуатацию на освобожденных территориях был начат с села Агалы.

