Азербайджанские университеты показали успехи в рейтинге Times Higher Education

БАКУ /Trend/ - Бакинский государственный университет и Университет Хазар вошли в топ-600 мирового рейтинга Impact Rankings 2025 по версии Times Higher Education.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на саммите университетов Евразии в Баку сказала менеджер по управлению данными Times Higher Education Клара Спустек.

«Поздравляю Бакинский государственный университет и Университет Хазар с попаданием в топ-600 мирового рейтинга Impact Rankings 2025», - отметила она.

По ее словам, в рейтинге приняли участие более 140 университетов из стран Центральной Азии и Кавказа. «Наибольшее число университетов из региона в списке - из Узбекистана, затем следуют Казахстан и Азербайджан», - сказала Спустек.

Она добавила, что в Азербайджане наиболее активно университеты участвуют в направлении ЦУР №4 (качество образования), далее следует ЦУР №8 (достойная работа и экономический рост).