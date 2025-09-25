Развитие ВИЭ в Азербайджане делает системы накопления энергии обязательным элементом - Nobel Energy

БАКУ /Trend/ - Увеличение нагрузки на энергосистему от возобновляемых источников требует внедрения накопителей энергии для обеспечения стабильности сети.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор по проектам в области возобновляемой энергетики Nobel Energy Джан Аслан на мероприятии «Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия» в Баку.

Он отметил, что подобная практика уже широко применяется в Европе и постепенно закрепляется в Азербайджане.

По словам Д.Аслана, рост доли возобновляемых источников в энергосистеме неизбежно приводит к дополнительной нагрузке на сеть, что делает использование систем накопления энергии необходимым.

"Сегодня при получении разрешений на подключение к сети в Европе операторы уже обязывают девелоперов включать накопители для компенсации дисбаланса, возникающего из-за генерации ВИЭ. Теперь этот подход внедряется и в Азербайджане", - отметил он.

Он подчеркнул, что если в предыдущих проектах подобные требования отсутствовали, то новые проекты в Азербайджане уже предусматривают использование накопителей.

Кроме того, "Азерэнержи" реализует крупный проект по строительству системы хранения, который позволит повысить стабильность национальной энергосети.

"Накопители необходимы не только для поддержания баланса и стабильности сети, но и для решения вопросов компенсации мощности, синхронизации и оперативного реагирования на колебания в системе. Эти меры будут внедрены в ближайшей перспективе", - подчеркнул Д.Аслан.