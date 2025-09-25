Низкие цены в Казахстане провоцируют нелегальный вывоз топлива - RV-Oil&Gas

БАКУ /Trend/ - Цены на АИ-92 и дизель в Казахстане значительно ниже, чем в соседних странах, что создает ряд проблем для внутреннего рынка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор казахстанской компании RV-Oil&Gas Расул Абдухалилов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

По его словам, существенный ценовой разрыв стимулирует нелегальный вывоз горюче-смазочных материалов за пределы страны.

"По данным Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, из страны нелегально вывозят от 10 до 50 тысяч тонн в месяц. В результате внутренний рынок испытывает дополнительный дефицит, который приходится восполнять за счет импорта из Российской Федерации", — сказал Абдухалилов.