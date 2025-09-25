В Азербайджане будут реализованы новые проекты в области ВИЭ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На начальной стадии находятся 10–15 новых проектов в области возобновляемой энергетики.

Об этом Trend сказал эксперт по солнечной и ветровой энергетике SOCAR Green Эльчин Таргулиев в ходе прошедшей в Баку "Недели зелёной энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

Он отметил, что SOCAR Green реализует множество проектов в области возобновляемой энергетики совместно с международными компаниями-партнерами.

"Например, совместно с компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) мы реализуем проекты в области солнечной и ветровой энергетики общей мощностью около 1 гигаватта. Кроме того, совместно с bp и Фондом развития бизнеса Азербайджана мы строим солнечную электростанцию ​​"Шафаг" мощностью 240 мегаватт в Джабраиле. Этот проект осуществляется для декарбонизации Сангачальского терминала. Кроме того, мы реализуем проекты общей мощностью 420 мегаватт совместно с такими компаниями, как Chima Datang, PowerChina и China Energy", - отметил он.

Представитель компании подчеркнул, что в целом реализуется проектов в области солнечной и ветровой энергетики на 1,66 гигаватта.

"Кроме того, на начальном этапе находятся мероприятия, связанные с морскими проектами мощностью 5,5 гигаватта. Также на начальном этапе еще 10-15 новых проектов в области возобновляемой энергетики. Помимо этого, Сангачальский терминал обеспечивает себя электроэнергией за счет собственных источников энергии. Однако, когда мы добавим солнечную энергию, газ в этом случае высвобождается, и энергия будет готова к экспорту", - сказал он.

Э.Таргулиев также рассказал о проводимых в Азербайджане работах по производству "зелёного" водорода.

"В нашей стране есть определенные проекты, связанные с производством "зеленого" водорода. Однако на данный момент, поскольку это производство требует очень больших инвестиций, а также спрос на водород в нашей стране не очень высок, активных проектов в данном направлении нет. В этом направлении проводятся пока лишь предварительные научно-исследовательские работы", - отметил он.

