Минувший год стал историческим для отношений между Азербайджаном и Великобританией - Фергус Олд

БАКУ /Trend/ - Минувший год стал историческим для двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

Дипломат подчеркнул значимость состоявшегося в прошлом году первого в истории визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Азербайджан.

"Мы учредили первую в истории должность резидентного атташе по вопросам обороны при посольстве. Я принял участие вместе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и крупнейшей азербайджанской делегацией в заседании нашей Межправительственной комиссии. Также я встретился с министром науки и образования Эмином Амруллаевым на Всемирном форуме по образованию в Лондоне", - отметил он.

По словам Ф.Олда, важным событием стало и заключение первой сделки при поддержке UK Export Finance в Азербайджане - речь идет о поставке авиационных тренажеров для Silk Way Airlines.

«Есть много достижений, которыми мы можем гордиться. Но я продолжаю искать новые горизонты и возможности, которые мы можем реализовать совместно», – подчеркнул дипломат.