Назван объем производства на электростанции «Гарадаг» с момента запуска

БАКУ /Trend/ - С момента запуска солнечная электростанция «Гарадаг» мощностью 230 МВт произвела более 900 млн кВт/ч возобновляемой электроэнергии.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель представительства компании Masdar (ОАЭ) в Азербайджане Мурад Садыхов в рамках мероприятия «Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия» в Баку.

"С момента запуска солнечная электростанция «Гарадаг» мощностью 230 МВт произвела более 900 млн кВт/ч возобновляемой электроэнергии. В Гарадаге производство «зеленой энергии» вскоре достигнет 1 млрд кВт/ч. Это особенно важно, поскольку на момент запуска Гарадагская солнечная электростанция была крупнейшей в СНГ", - сказал он.

Отметим что, 26 октября 2023 года состоялась официальная церемония открытия Солнечной электростанции «Гарадаг» мощностью 230 МВт.

Солнечная электростанция «Гарадаг» является крупнейшей в Каспийском регионе и на пространстве СНГ. Станция построена за счёт иностранных инвестиций на сумму 262 миллиона долларов США. Это первая в нашей стране промышленная солнечная электростанция, реализованная с привлечением зарубежных инвестиций.

На станции ежегодно будет производиться 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что позволит сэкономить 110 миллионов кубометров природного газа. Одновременно выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 200 тысяч тонн. Электростанция занимает площадь в 550 гектаров, где установлено 570 тысяч солнечных панелей. Для её подключения к энергосети была построена подстанция напряжением 330 киловольт.