Всемирный банк и Азербайджан сотрудничают по крупному проекту в системе распределения и передачи электроэнергии (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/– Всемирный банк и Азербайджан сотрудничают по крупному проекту в системе распределения и передачи электроэнергии.

Об этом сказал в четверг Trend старший специалист Группы Всемирного банка по энергетике Флориан Китт в кулуарах «Недели зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии» в Баку.

«Сейчас мы совместно с правительством разрабатываем крупный проект, который станет основой для укрепления системы распределения и передачи электроэнергии в Азербайджане. На данном этапе мы сосредоточены именно на этом направлении. В дальнейшем Всемирный банк будет ожидать приоритетных направлений от правительства Азербайджана относительно того, в каких сферах страна потребует нашего финансирования», - отметил он.

По словам эксперта, Всемирный банк как международная публичная финансовая структура действует исходя из запросов стран-участниц.

«Азербайджан является членом ВБ и представлен в Совете директоров в Вашингтоне. Поэтому мы ждем, пока правительство определит приоритетные направления и совместно с нами решит, куда целесообразно направить финансирование. Мы со своей стороны оказываем техническую помощь, чтобы помочь выявить наиболее важные проекты в сфере энергетического перехода», — подчеркнул представитель Всемирного банка.

Он добавил, что в данном процессе важна также координация с другими финансовыми организациями.

«Кроме Всемирного банка, есть такие институты, как Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Мы стремимся все активнее работать вместе, чтобы увеличить объем финансирования и устранить бюрократические барьеры, которые иногда замедляют процесс. Наша цель — действовать быстрее и эффективнее», — сказал Китт.